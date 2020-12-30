SON DAKİKA: Corona virüsü aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından flaş gelişme! Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den gelen aşıların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı videokonferans üzerinden gerçekleşecek.

Toplantıda tek gündem aşı olacak. Aşının dağıtımı, öncelik durumları ve alınacak önlemler tartışılacak. Kritik değerlendirme sonrası Bakan Koca kameralar karşısına geçerek yapılan değerlendirmenin detaylarını aktaracak.

Bakan Koca, basın mensuplarının kendilerine yönelteceği sorulara da yanıt verecek.

KORONAVİRÜS AŞILARI BUGÜN ANKARA'YA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'nın, toplamda 50 milyon doz olmak üzere Çin ile anlaştığı inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi; Türk Hava Yollarına ait TK6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçakla getirildi. Pekin Havalimanı'ndan 29 Aralık Salı günü 19.50'de havalanan uçakla beraber yola çıkan aşılar, 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara'ya ulaştı. Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan 3 milyon doz aşı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldikten sonra burada 7 adet tıra yüklendi. 2 ila 8 derece arasında saklanabilen aşılar, bu sıcaklık için özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde getirildi. Tırlar Sağlık Bakanlığı'na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na getirildi. Bir süre burada durması planlanan aşıların hemen akabinde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlerine başlanması bekleniyor.