Son dakika: Gaziantep’teki kan donduran anne cinayetinde şoke eden detaylar!

'Oğlum ilaçlarını al' derdik, hiç konuşmazdı. Bir haftadır benimle de konuşmadı. Kendi kendine gülerdi, 'niye gülüyorsun, oğlum gülünecek, bir şey varsa beraber gülelim' derdim. Kendisi de susardı" dedi.

'PİŞMANIM' DEDİ AMA...

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Uğur Dönmez'in, annesini, kahvaltı için kendisini uyandırmasına sinirlenip, öldürdüğü ortaya çıktı.

Dönmez, ifadesinde "Kanepede uyurken annem 'oğlum kalk kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Uyuduğum kanepenin altındaki, kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem silahı görünce balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım var. Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.