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Son dakika haberi: Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla 'ya kaçtı

'ta özel bir şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. iddiaya göre zimmetine geçirdiği 3,5 milyon liranın yanı sıra kasadan da 1 milyon lirayı alarak toplam 4,5 milyon lira ile ’ya kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:55 Son Güncelleme: 30.12.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı

Olay, geçen hafta kent merkezindeki özel bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesinde 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç., iddiaya göre sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

UKRAYNA'YA KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Kendisinde bulunan anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., toplam 4,5 milyon lira ile kayıplara karıştı. Banka yetkilileri durumu fark ettikten sonra polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçerken M.Ç.'nin Ukrayna'ya kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı
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