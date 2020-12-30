SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamaya 1 gün kala Bodrum'da korkutan manzara! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tabi ki biz önlemlerimizi aldık. Kısıtlamayla beraber zaten sokağa çıkma yasağı olacak. Vatandaşlarımız evlerinde yılbaşını geçirecek. Ama ev partilerinin olmaması gerektiği çok net ifade edildi. Bizde bu konuda salgın riskinin devam ettiği bugünlerde hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız sokakta da pazar yerinde de çok dikkatli olsunlar. Artan nüfus ve kalabalık aynı zamanda bu riski de arttırıyor. Şu anda bu risk geçmiş değil. Aşı uygulaması daha başlamadı. Ben o yüzden vatandaşlarıma dikkatli olmalarını uyarıyorum" diye konuştu.