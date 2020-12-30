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SON DAKİKA HABERİ: Şaşkına çeviren olay! Belediye binasına alınmayınca çırılçıplak soyundu

'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ö. (51) belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesi üzerine Ersoy Ö., soyunup çırılçıplak kaldı. Polis ekiplerince sakinleştirilen Ersoy Ö., hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 01:10 Son Güncelleme: 31.12.2020 01:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Şaşkına çeviren olay! Belediye binasına alınmayınca çırılçıplak soyundu

Akşam saatlerinde, Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. içeri girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö. sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı.

Ersoy Ö. daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.


Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Şaşkına çeviren olay! Belediye binasına alınmayınca çırılçıplak soyundu
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