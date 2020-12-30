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Son dakika: Kan donduran cinayeti hakkında flaş detay! Aylin'in katili tek kişilik hücreye konuldu...

Türkiye'yi sarsan öğretim görevlisi cinayetinde son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Maltepe'de Üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Kemal D. tek kişilik bir hücreye konuldu. Polis, Kemal D.'nin cep telefonu kayıtları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye alırken, olayın nasıl olduğunu ve nedenini çözmek için çalışmaları sürdürüyor. İşte kan donduran hakkında son dakika bilgileri...

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 07:09 Son Güncelleme: 30.12.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika: Kan donduran Aylin Sözer cinayeti hakkında flaş detay! Aylin'in katili tek kişilik hücreye konuldu...

Türkiye bugün bir cinayet haberiyle sarsıldı. Öğretim görevlisi Aylin Sözer, vahşi bir şekilde öldürüldü.

Korkunç haberle ilgili son dakika bilgileri var. Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal D., Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU
Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal D.'nin cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.

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Son dakika: Kan donduran Aylin Sözer cinayeti hakkında flaş detay! Aylin'in katili tek kişilik hücreye konuldu...
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