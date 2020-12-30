Son dakika: Kan donduran Aylin Sözer cinayeti hakkında flaş detay! Aylin'in katili tek kişilik hücreye konuldu...

Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Yakılarak katledilen Aylin Sözer'in katıldığı programda 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı! | Video

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.