SON DAKİKA! Maltepe’de vahşice öldürülen Aylin Sözer ile ilgili flaş gelişme: Aylin Sözer Çapan kimdir, kaç yaşındaydı, hangi üniversiteydi?

Türkiye özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Aylin Sözer'in canice öldürülmesine ağlıyor. Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından İstanbul Maltepe'de canice öldürüldü. Kemal Delbe isimli şahıs, Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci bir şekilde hayatını kaybederken, Aylin Sözer Çapan cinayeti de Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından katil Kemal d. gözaltına alınırken, korkunç cinayet ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir?

"TARTIŞTIK BEN DE KESTİM!"

Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin pantolonunda yanık izleri olduğu ve ayakkabısının olmadığı görüldü. Sözer, katledildiği günün gecesinde online eğitim verecekti. Şüpheli ilk ifadesinde "Tartıştık bana bıçak çekti, ben de elinden aldım boğazını kestim. Ardından doğalgaz borusunu söküp evi ateşe verdim. Hırsızlık süsü vermek istedim" dedi. Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.