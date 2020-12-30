Son dakika: Uyuşturucu madde getirirken hikaye çekip paylaştılar! Narkotik Polisi zanlıları yakaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu satışı ve ticaretini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Narkotik polisleri, İstanbul'dan Ankara'ya bonzai getiren iki şüphelinin taşıdıkları bonzai ile birlikte araç içerisinde video çekip sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını belirledi. Uyuşturucu tacirlerinin paylaştığı hikayeyi takip eden Narkotik ekipleri, iki zanlının aracını Ankara girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada görüntülerde görülen zanlıların poşet içinde taşıdığı 1 kilogram bonzai ele geçirdi.

Uyuşturucu madde getirirken hikaye çekip paylaştılar! Narkotik Polisi zanlıları yakaladı | Video

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ KAYDA ALMIŞLAR



Sosyal medyada paylaşılan videoda İstanbul'dan otomobille Ankara istikametine seyreden iki zanlıdan biri, yüksek sesle müziği açıp, ayaklarının yanında duran poşeti gösteriyor. Daha sonra poşeti açıp içindeki bonzaiyi kayda alan zanlı, sonra da kamerayla kendisini gösteriyor.