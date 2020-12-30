Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

İstanbul Emniyeti, sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek yeni yıl öncesinde il genelinde büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 39 ilçede yapılan çalışmalarda 788 iş yeri denetlenirken piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince, İstanbul'un 39 ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 23 ve 29 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 788 iş yeri denetlendi. Bu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; toplam değeri 300 bin lira olan çok sayıda sahte içki ve sigara ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK OPERASYONU



İstanbul Polisi, sahte içki ve sigara imal ettiği tespit edilen zehir tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği son operasyonda ise toplamda değeri 250 bin lira olan binlerce sahte alkol ve sigara ele geçirdi. İl genelinde düzenlenen operasyonda yüzlerce adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonlarda ise binlerce litre sahte içki ve sigara ele geçirildi.

Sahte içki ve sigaradan kaynaklanan zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla yılbaşı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri 550 bin lirayı bulan onbinlerce sahte içki ve sigara ele geçirildi.