Sosyal medyada pastırma kapışması

Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor. Ünlü Gurme Vedat Milor'un "hangi ilin pastırması daha lezzetli" anketi, iki ili yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumlar ise gülümsetti.

KAYSERİ YÜZDE 55 İLE ÖNDE

Gurme Vedat Milor'un "Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?" başlığıyla Twitter hesabından anket başlattı. Kayseri pastırması mı? Kastamonu Pastırması mı? anketinde 110 bin kişi oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 55,3'ü Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 47,7'si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yara kullandı.

KAYSERİ-KASTAMONU KAPIŞMASI

Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına bir çok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi "Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var" derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi "Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama #Pastırma demek #Kayseri demektir" yorumunda bulundu. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği gibi Kayseri pastırmasının yeryüzünde eşi yoktur". Yorumunda bulunurken, İzmirli bir sosyal medya kullanıcısı ise; "İzmirliyim Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'ye gelmeden öncede Kayseri'yi pastırma sucuk ve mantısıyla tanıyordum. Ayrıca Kastamonu ve pastırmayı ilk kez bir cümle içinde duyuyorum." dedi.