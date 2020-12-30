Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 29 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın ile 29 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları belirleniyor. Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan ve şans oyunu severler tarafından heyecanla beklenen MPİ Süper Loto sonuçları, 24 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden kişi veya kişilere dağıtmaya hazırlanıyor. Milli Piyango Online'dan kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 29 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmek istiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 ARALIK)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişle 29 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama sayfası detaylarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini bu başlık altından kontrol edebilirsiniz. Detaylar şöyle;