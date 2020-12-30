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Dün akşamın sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 29 Aralık 2020 - MPİ sorgulama ekranı!

sonuçları, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. (MPİ) ile ortaklığında tamamen yenilenen ve bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenerek 24 Milyon TL’yi aşan sahibi olacak kişi belirleniyor. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 29 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 29 Aralık - MPİ sorgulama sayfası detaylarını burada bulabilirsiniz. İşte günün şanslı numaraları…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 07:15 Son Güncelleme: 30.12.2020 07:16 ABONE OL
Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 29 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın ile 29 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları belirleniyor. Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan ve şans oyunu severler tarafından heyecanla beklenen MPİ Süper Loto sonuçları, 24 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden kişi veya kişilere dağıtmaya hazırlanıyor. Milli Piyango Online'dan kupon doldurarak canlı çekilişe katılan şans oyunu severler 29 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmek istiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 ARALIK)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişle 29 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama sayfası detaylarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini bu başlık altından kontrol edebilirsiniz. Detaylar şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Aralık Süper Loto sonuçları: 10 - 32 - 34 - 41 - 49 - 54

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SABAH'TA OLACAK

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Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 29 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonucu - MPİ sorgulama ekranı!
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