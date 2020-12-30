Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Suriye’den gelen DEAŞ’lı terörist saklandığı evde yakalandı

’den gelen ’lı terörist saklandığı evde yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyruklu terör örgütü üyesi Suriye uyruklu ’yi Kemalpaşa ilçesi ’nde yakalayarak gözaltına alındı. Suriye’den yasa dışı yollarla ’ye geldiği tahmin edilen zanlının ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 22:53 ABONE OL
Suriye’den gelen DEAŞ’lı terörist saklandığı evde yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi alarma geçti. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını hızlandıran jandarma ekipleri Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer El Ali'nin Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisini ulaştı. Mahkemeden alınan karar sonrası ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geldiği tahmin edilen zanlı Ali jandarma ekipleri tarafından saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Zanlının ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’den gelen DEAŞ’lı terörist saklandığı evde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA