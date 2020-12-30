Suriye’den gelen DEAŞ’lı terörist saklandığı evde yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi alarma geçti. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını hızlandıran jandarma ekipleri Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer El Ali'nin Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisini ulaştı. Mahkemeden alınan karar sonrası ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geldiği tahmin edilen zanlı Ali jandarma ekipleri tarafından saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Zanlının ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.