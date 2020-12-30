Tartıştığı annesini bıçaklayıp öldürdü

İzmir'deki korkunç olay, önceki akşam Buca ilçesine bağlı Kozağaç mahallesinde yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan ve oğlu Berk Ay (25) ile birlikte yaşayan Betül Tuğluk (49), 25 yıldır bakıp büyüttüğü evladı tarafından öldürüldü. Bornova'daki bir otomotiv firmasında yönetici olarak çalışan ve uzun yıllar Türk Metal Sendikası'nın Baş Temsilcilik görevini de yürüten Betül Tuğluk ile oğlu Berk Ay arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan Berk Ay, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Talihsiz kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ay olayın şokuyla kendini dışarı attı. Evlerine 1 kilometre mesafedeki Hasan Ağa Parkı'na kadar kanlı kıyafetlerle yürüyen Ay, polis merkezine girip "Annemi öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. Polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen genç, evlerinin adresini verdi. Polisler eve gittiğinde yerde kanlar içinde yatan Betül Tuğluk ile karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Tuğluk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğluk'un olaydan 10 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi. Üniversite mezunu olan ve sosyoloji bölümünü bitirdiği öğrenilen Berk Ay tutuklandı.