31 Aralık 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirtildi. Öte yandan teselli ikramiyesi hakkında da araştırmalar başladı. Bilindiği üzere bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde olmaktadır. Peki; teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.

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