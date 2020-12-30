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Travma geçiren devasa baykuş tedaviye alındı

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
Travma geçiren devasa baykuş tedaviye alındı
Elazığ'da devasa görüntüsü ve heybetli kanatları ile dikkat çeken nesli tükenme tehlikesi altında olan Kulaklı Orman Baykuşu bulundu. Uçamadığı görülen baykuş, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Tedaviye alınan dev baykuşun bir travma sonucu uçamadığı belirlendi. Kanatlarının açıklığı 1 metreyi geçen ve vücudunda herhangi bir yaranın olmadığı öğrenilen baykuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı aktarıldı. Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir 'Kulaklı Baykuş' geldi" dedi.
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Travma geçiren devasa baykuş tedaviye alındı
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