Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüpheli 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan kontrolde 25,37 gram metamfetamin, 0,37 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 745 TL para ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, iki parça halinde toplam 1,24 gram metamfetamin, 0,96 gram metamfetamin ve 20,85 gram plaka esrar ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan M.D. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlali sebebiyle de ceza kesildi.