Vali Salih Ayhan Divriği’yi ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni haftanın ilk mesaisine Divriği ilçesinde başladı. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Ayhan, ilçede alınan Kovid-19 tedbirleri ve salgın süreci ile 2021 yılında planlanan projeler hakkında Kaymakam Mehmet Bek'ten bilgi aldı.

DİVRİĞİ'YE SEYİR TERASI

Vali Ayhan, Divriği temasları kapsamında yapımı devam eden 'Divriği Seyir Terası' projesini de yerinde inceleyerek Kaymakam Mehmet Bek ve diğer yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, seyir terası projesini çok önemsediklerini belirterek, "Divriği'nin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini arttırmak amacıyla yapılan Seyir Terası ile Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami ve Divriği Kalesi'nin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak. Seyir terası, kısa sürede ilçeye kazandırılacak." dedi.

Divriği ilçesinde esnaflara da selam vererek, Kovid-19 tedbirlerine riayet eden vatandaşlara teşekkür eden Vali Ayhan, "Aylardır verdiğimiz topyekûn mücadele, karşılık buluyor. Kısa zamanda da bu virüsten kurtulacağız." diye konuştu.

Vali Ayhan ve beraberindekiler ayrıca Divriğili kadınların hoşça vakit geçireceği, eğitimler göreceği ve sıkıntılı durumlarında destek alabilecekleri 'Divriği Kültür ve Sığınma Evi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK İLÇE HAVAALANI

Vali Ayhan, Türkiye'nin ilk ilçe havaalanından biri olan Divriği Havaalanı'nı da ziyaret etti. Havaalanının 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlandığını ve 1941 yılında ise tamamlandığını kaydeden Vali Ayhan, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği bir yer burası. O dönemde yerli ve milli uçağın yapılmaması için yapılan manipülasyonlar ve buraya kurduğu Gök Okulu'nun açılmaması yapılan adımlar sonrası maalesef hayallerini uçurtan adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi. Zaman zaman kullanılan havaalanı 2004 yılında atıl durumda kaldı. 2010 yılında burasını özel bir müteşebbis satın aldı. Divriği'ye gönül vermiş, değerli bir iş insanı burayı yeniden satın aldı. Şimdi ise sivil havacılık projeleri hazırlanıyor." dedi.

2021'DE İLK İNİŞ GERÇEKLEŞECEK

Vali Ayhan projenin ilçe için önemli olduğunu vurgulayarak, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat edilecek Ocak ayında. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanmakta. Divriği açısından büyük ve heyecan verici bir proje. İlçemizde yapılan diğer projeler de düşünüldüğü takdirde turizm şirketlerinin burada oluşturduğu hareketlilik Divriği'ye ayrı bir hareket verecek. Sivas'ın her alanda geleceği parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tüm desteği vereceğiz." dedi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleştirilerek inşaatına başlanılacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Bölük Komutanlığı alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.