Valinin eşinden 4 kardeşe yılbaşı hediyesi tablet

Karabük'te yaşayan ve maddi durumları iyi olmadığı için derslerini annelerinin cep telefonu ile girmek zorunda kalan 4 kardeşe Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel kayıtsız kalmadı.

Dört kardeşi evlerinde ziyaret eden Vali eşi Özlem Aras Gürel, kendi imkanları ile aldığı 4 tableti yeni yıl hediyesi olarak 4 kardeşe hediye etti. Gürel daha evvel de kendi imkanları ile tablet alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etmişti.

Tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindiren Özlem Aras Gürel, miniklerle yakından ilgilenerek dersleri ve gelecek hedefleri üzerine de bir süre sohbet etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden minikler, dört kardeş olduklarını ve tek telefon ile EBA üzerinden gerçekleştirilen dersleri takip etmekte zorlandıklarını, bazen derslerinin çakışması nedeniyle takip edemediklerini ifade ederek, anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel'e teşekkür ettiler.