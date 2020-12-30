Van'da 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 23 paket halinde 23 kilo 105 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın İpekyolu İlçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada 23 paket halinde 23 kilo 105 gram metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.A. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.