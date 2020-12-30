Virüs pazarlardan yayılıyor!

Koronavirüs tedbirleri sıklaştırılırken, bir taraftan ise duyarsızlık ve denetimsizlik maalesef had safhada. Pazar yerlerinde pek çok esnaf maske zorunluluğuna rağmen maske takmayarak adeta virüsün önünü açıyor. Diğer taraftan yasak olmasına rağmen bağırma yolu ile ürünlerini satmaya çalışıyor. Esnafın ağzından çıkan tükürük taneleri ürünlerin üzerine saçılırken adeta hastalığın yayılmasına neden oluyor.

ADETA VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgının arttığı ve alınan önlemler sonrası bir nebze düşüşün yaşandığı Adana'da ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce insanın alışveriş yaptığı pazar yerlerindeki esnafın büyük bölümü maskelerini ya hiç takmıyor, ya da olması gerektiği gibi kullanmıyor. Esnafın bu vurdum durmaz durumu alışverişe gelen vatandaşların sağlığını riske sokarken, virüsün yayılmasına da adeta davetiye çıkarıyor.

BÖYLE GİDERSE KURTULAMAYACAĞIZ

Pazar alışverişine giden vatandaşların çoğunluğu maske kuralına titizlikle uyduğu gözlerden kaçmıyor. Esnafın maske takmaması vatandaşların da büyük tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, "Özellikle zabıtaların pazar da sürekli denetim yapmasını istiyoruz. Biz nasıl kurallara uyup maskemizi takıyorsak esnafın da takmasını istiyoruz. Eğer böyle giderse bu virüsten kurtulamayacağız" diyerek tepkilerini dile getirdiler.