Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.

1 OCAK YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.