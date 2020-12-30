Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

Yarın açık mı? ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yıl için geri sayım başlarken öte yandan yarın akşam itibarıyla başlayacak olan kısıtlama nedeniyle de ve 1 Ocak tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek kurumlar gündemdeki yerini aldı. Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak tarihinin resmi tatil olduğu bilinirken 31 Aralık tarihinde ise resmi tatil olmadığı biliniyor. Peki, Yarın açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:43 ABONE OL
Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok işyerinde 1 Ocak resmi tatili nedeniyle hizmet verilmeyecek. Öte yandan vatandaşlar PTT kargonun yarın ve yılbaşı tatilinde açık olup olmayacağına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

PTT KARGO YILBAŞI TATİLİNDE AÇIK OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe gününde resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam edecek. Öte yandan Bankalar, PTT, eczaneler ve kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğundan ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak…

Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

YARIN PTT KARGO AÇIK MI?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil olmayan bu tarihte kargo, eczane, banka gibi işyerleri normal çalışma saatlerinde hizmet verecek...

Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA