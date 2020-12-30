Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok işyerinde 1 Ocak resmi tatili nedeniyle hizmet verilmeyecek. Öte yandan vatandaşlar PTT kargonun yarın ve yılbaşı tatilinde açık olup olmayacağına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?
PTT KARGO YILBAŞI TATİLİNDE AÇIK OLACAK MI?
31 Aralık Perşembe gününde resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam edecek. Öte yandan Bankalar, PTT, eczaneler ve kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğundan ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak…
YARIN PTT KARGO AÇIK MI?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil olmayan bu tarihte kargo, eczane, banka gibi işyerleri normal çalışma saatlerinde hizmet verecek...
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir