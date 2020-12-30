Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok işyerinde 1 Ocak resmi tatili nedeniyle hizmet verilmeyecek. Öte yandan vatandaşlar PTT kargonun yarın ve yılbaşı tatilinde açık olup olmayacağına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Yarın PTT açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT kargo açık mı, çalışıyor mu?

PTT KARGO YILBAŞI TATİLİNDE AÇIK OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe gününde resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam edecek. Öte yandan Bankalar, PTT, eczaneler ve kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olduğundan ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak…