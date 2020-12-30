Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yasağa ihlale 398 ceza

Yasağa ihlale 398 ceza

’te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 398 kişiye idari para cezası verildi. Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi hakkında da adli ve idari süreç başlatıldı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:53 ABONE OL
Yasağa ihlale 398 ceza

Gaziantep'te korona virüs önlemlerine yönelik denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlenen 398 kişiye idari para cezası verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29Aralık günü yaptıkları denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 398 kişi ile sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 166 şahsa idari yaptırım uyguladı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 100 kişi ise uyarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yasağa ihlale 398 ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA