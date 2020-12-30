Yasağa ihlale 398 ceza

Gaziantep'te korona virüs önlemlerine yönelik denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlenen 398 kişiye idari para cezası verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29Aralık günü yaptıkları denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 398 kişi ile sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 166 şahsa idari yaptırım uyguladı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 100 kişi ise uyarıldı.