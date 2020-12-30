Yılbaşı öncesi sahte içki denetimleri devam etti: 21 iş yeri denetlendi

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, yılbaşı öncesinde sahte içki ve sigara denetimleri gerçekleştirdi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 21 iş yeri denetlenirken, iki iş yeri sahibi ise gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda sahte sigara ve silah mermisi ele geçirildi.

Yılbaşı öncesinde, sahte içki ve sigara kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla Kartal ilçesi genelinde bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 21 iş yerini denetleyen polis, Yeni Mahalle Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir adreste; 51 elektronik sigara likidi, üç bin 420 dolu makaron, 11 kilo açık tütün ve satışa hazır halde paketlenmiş dört kilo 225 gram tütün ele geçirdi.

588 TANE MERMİ BULUNDU



Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda ise 588 adet silah mermisi bulundu. Konu hakkında gözaltına alınan iş yeri sahipler hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.