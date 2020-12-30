Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Adana polisi sırf para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayan kişilere yönelik mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir depoya yaptığı baskıda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve üzerlerine ünlü içki markalarının etiketleri basılmış 150 şişe sahte içki ile bin litre kaçak etil alkol ele geçirirken 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

KOM EKİPLERİNDEN SAHTE İÇKİ AVI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sahte içki avına çıktı. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan 150 şişe sahte içki, bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

ÜNLÜ İÇKİ MARKALARINA AİT ETİKET

Polis baskında sahte içki ve kaçak etil alkolün yanı sıra 11 bin adet ünlü içki markalarına ait etikette buldu. Zanlıların ürettikleri sahte içkileri doldurdukları şişelere ünlü markaların etiketlerini yapıştırarak gerçekmiş gibi sattığı belirlendi. Ayrıca depoda bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 2 bin içki yapımında kullanılan kapüşon ele geçirildi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı.