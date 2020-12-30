Yılbaşı öncesinde Erzincan’da 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Aralık tarihinde Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte alkol uygulaması kapsamında; Erzincan İli Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında (K.M.),(M.M.),(H.K.) ve (A.Ç.) isimli şahıslara ait (5) ayrı meskende yapılan arama sonucunda; 2 Bin 102,5 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 47 adet fişek ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI



Erzincan Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada "İlimizde Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında, Kaçak/Sahte alkol olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.