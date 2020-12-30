Yüklü miktarda esrar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulmak istenen aracın durmayarak kaçması sonucu başlayan kovalamaca sonucu yakalanan araçta Narkotik köpeği Zeta'nın tespiti sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, yapılan çalışmalar kapsamında; Şüphe üzerine durdurulmak istenen ve kovalamaca sonucu yakalanan bir araç içerisinde, Narkotik köpeği Zeta ile yapılan aramada; 9 paket halinde toplamda 9 kilo 350 gram esrar maddesi, 42 adet Lyrica hap, 16 adet Ecstasy hap maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan şüpheli F.Ö. ve B.T. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve uyuşturucu madde ticaretinden yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan, 12 bin 600 lirası idari para cezası yazılan F.Ö. isimli şahsın silahlı yağma suçundan da 12 yıl hapis cezası ile birlikte, cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilmiş, görevlilerimize sahte kimlik ibraz etmesinden dolayı da hakkında yasal işlem yapılmıştır." şeklinde belirtildi.