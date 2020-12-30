Yunan gazetede skandal haber!

Yunan gazete Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı Posof elmanın haberine yer verirken, satır aralarında Ardahan'ı Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Türkiye'nin en uzak, en fakir ve en küçük ili diye tanıttı.

Gazete yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en ücra, en fakir ve en küçük illerinden biri olan Doğu Pontus'un Gürcistan sınırındaki Ardahan'da ve özellikle Posof ilçesinde kendine özgü özelliklere sahip çeşitli elmalar yetiştirilmektedir. Ancak bu elma çeşitlerinden en dikkat çekeni ise içide dışı gibi kırmızı olan elma işte bu özelik bu elma türünü ünlü yapan şeydir."

Gazete, Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci'nin Posof Elmasının tanıtımı için gerekli başvuruların yapıldığı ve coğrafi işaret için çalışmaların sürdüğünü açıklamalarına da yer verildi.