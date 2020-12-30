Zehir tacirlerine aman yok

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 50 kişi hakkında işlem yapıldı. Torbacı tabir edilen 5 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise denetimli serbestlik kararı verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo 186 gram ağırlığında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 50 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapılan operasyonda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3 kişi hakkında ise denetimli serbestlik kararı verildi.

Operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 3 tüfek, bir çalıntı araç, 10 telefon ve 37 kesici alet ile yüklü miktarda kaçak ve sahte içki de geçirildi.