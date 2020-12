Zeynep Turan ile Başak burcu yıllık yorumu 2021: Başak burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim olan Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin Başak burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 Başak burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 Başak burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

BAŞAK BURCU 2021 YILLIK YORUMU

2021'İN EN ÖZGÜVENİ ARTANI: BAŞAK BURCU

Uzun bir süredir beklettiğiniz her yeni yılda olduğu gibi bu yılda sizin en büyük yol arkadaşınız olacaklar. Ancak şu bir gerçek ki 2020 yılında çok yoruldunuz. Hem maddi hem de manevi açıdan zor süreçleri yaşamış olsanız da bundan kurtulmayı da bildiniz. Kim ne derse desin kendi yolunuzdan şaşmadı ve sizi seven kişilerle omuz omuza verdiniz. Her ne kadar yıl içerisinde yol ayrımları yaşamış olsanız da yeni yılda en büyük isteğiniz hayata dair umutlarınızı gerçeğe dökmek olacak. Kendinizi ve yaşam standartınızı yükseltmek istediğiniz bir yıla merhaba diyorsunuz.

Elinizi Taşın Altına Koyacaksınız

Yılın sizin için yoğun başlaması hareketli zamanları da beraberinde getirecek. Örneğin alım ve satım işlerinizin artış göstermesi maddi açıdan hızlı zamanlarda olduğunuzu vurgulayacak. Ailenizde stres yaptığınızı ve mutluluğu sadece maddi olgularda aramamanız gerektiğini söyleyenlerin sayısı artarken, hedeflere ulaşmak için kararlı olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi göstermek isteyeceksiniz. Evli ve çocuklu bir Başak burcuysanız 2021 yılında ailenizi toparlayan ve onlara yol gösteren tarafa siz olacaksınız. Aileniz bir gemi, bu geminin kaptanı da siz olacaksınız diyor gökyüzü…

Asla Arkanıza Bakmayacaksınız!

Zihninizdeki hareketler ve yoğun düşünceler yeni yılda uyku düzeninizi önemli ölçüde etkilerken, hayat dair çok şey düşündüğünüzü ve detaylara fazla takıldığınızı düşünebilirsiniz. Ancak detaylardaki gizemi çözmeden büyük resme odaklanamadığınızı siz de yaşadıklarınızla daha net görebilirsiniz. Kariyer bazında olan çalışmalarınızın artması size olumlu anlamda yansımış olsa da maddi anlamda çeşitli yatırımlar yapmış olsanız da sosyal hayatınıza vakit ayıramadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak gereksiz özgüven yapan kişilerdense somut olaylara imza atarak kendinize güvendiğinizi ortaya koyacaksınız.

İlişkisi olan bir Başak burcuysanız; Sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız zıtlıkları aşmak isteyecek, bir küs bir barışık havadan sıyrılmak için farklı yatırımlar yapacaksınız.

Kalbi boş bir Başak burcuysanız; Hayat arkadaşınız ile tanışacaksınız.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Yaşınız kaç olursa olsun yurtdışı eğitimine göz dikeceksiniz.

Bu aylarda tuhaf bir kıskançlığa bürüneceksiniz.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Üretmekten çekinmeyin, yeni projeler önünüze gelecek.

Hayatınızda belkiler hiç olmadı. Akrabalarınız sizden özür dileyecek.

2021'in Son Dört Ayında;

Dedikoduya kulak verseydiniz bu günlere gelemezdiniz. Bugünden sonra da vermeyeceksiniz.

Araba değişikliği düşünen Başak burçları bu aylarda harekete geçiyor.

