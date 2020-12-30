Zeynep Turan ile 2021 Kova burcu yıllık yorumu: Kova burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Zeynep Turan, Kova burçlarını 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 Kova burcu yorumu sizlerle…

2021'İN EN PES ETMEYENİ: KOVA BURCU

Amaç içinde olan ve daima kararından dönmek istemeyen karakteriniz 2021 yılında da gücünü gösterirken yaş olarak, statü olarak ve unvan olarak sizden yüksekte olan kişilerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Amacınıza ulaşamadığınızı düşündüğünüz ne varsa, 2021 yılında bunları gerçekleştirmek için hırslı bir yapı içinde olabilirsiniz. Sizi sürekli eleştiren ve yanlış etkileyen kişilere karşı güçlü duruşunuzu sergilemekten ise korkmayacaksınız. Sizin için her zaman yola devam etmek ve engellere aldırış etmemek var. Engel ne kadar büyükse siz de o kadar gelişirsiniz. Pes etmek ise hem sizde hem de 2021'in ruhunda yok.

Kırıcı Olmamaya Dikkat!

Ne zaman nasıl davranılacağı konusunda bir sorununuz yok. Ancak 2020 yılında sizi duygusal anlamda etkileyen bazı düşünceler yeni yılda da zaman zaman aklınıza takılabilir, ritminizi bozabilir. Kabullenmek ve hayatı fark etmek konusunda bir sorununuz olmamasına rağmen size özellikle de işyerinizde bu konuda baskı yapan kişiler artabilir. 2021'in bir zorluğu da ikili ilişkilerinizdeki tıkanıklıklar olabilir, sıkışma ne olursa olsun cevap vermekten, hakkınızı aramaktan geri kalmayacaksınız. En doğru cevabı verirken kalp kırmamaya dikkat diyor gök kubbe…

Sevginin Gücünü Biliyorsunuz

10 Haziran'da hava burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması duygusal açıdan farklı süreçlere itebilir sizi… Nasıl mı? Daha önce çektiğiniz aynı duygusal problemleri çekebilir, stresten kilolar verebilirsiniz. Ancak yeni yılda hayatınıza giren yeni kişiler de olacak. Burcunuzdaki gezegen hareketleri size değer veren kişiye kalpten bağlanacağınızı ve yaralarınızı saracağınızı işaret ediyor. Unutmayın ki siz anlık yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz sevgiye karşılık vermeyi de iyi biliyorsunuz. 2021 yılında sosyal hayatınızdaki tavırlarınız dikkat çekerken, üzülen taraf olmayacaksınız.

İlişkisi olan bir Kova burcuysanız; Sevdiğiniz kişi ile beraber yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz.

Kalbi boş bir Kova burcuysanız; Kalbinizde umut yeniden yeşerecek.

2021'nin İlk Dört Ayında;

İnanmaktan asla vazgeçmeyin, çünkü ilham kaynağı olacaksınız.

Kuruntulardan uzak durun.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Tatil planınızı değerlendirin, beklemeyin. Gökyüzünün desteği sizinle.

İlişkinizi çıkmazlara sokmayın.

2021'in Son Dört Ayında;