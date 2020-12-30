Zeynep Turan ile Yengeç burcu yıllık yorumu 2021: Yengeç burcunu 2021'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim olan Zeynep Turan, burçları 2021 yılında nelerin beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2021'nin Yengeç burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2021 Yengeç burcu yıllık yorumu ile yıl içerisinde hangi zaman aralıklarında nelerin yaşanabileceğini paylaştı. Peki, Astroloji ile 2021 Yengeç burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

YENGEÇ BURCU 2021 YILLIK YORUMU

2021'İN EN HAKKINI ARAYANI: YENGEÇ BURCU

Detaycı tavrınızın ön plana çıktığı ve kolay beğenmekten yana zorlandığınız bir yıla giriş yaptınız. Odaklandığınız konularda güçlü yanınızı ortaya koyarken sorumluluklarınızı da yerine getirmek konusunda ekstra bir şekilde özverili tavırlar sergileyeceksiniz. Görev bilinciyle hareket ettiğiniz 2021 yılında size uymayan ve hayatınıza ters gelen bütün noktaları törpülemekten geri kalmayacaksınız. Gökyüzü, gereken yerde ve gereken zamanda tavırlar sergilemeniz konusunda sizden desteğini esirgemeyecek.

Fazla Arada Kalmak, Bünyeye Zarar

Özellikle de kişisel haklar, hukuk ve kanun konularında verdiğiniz tepkilerle ön plana çıkacağınız bir yıl sizi bekliyor. Kim ne derse desin adaletin yerini bulması için maddi ve manevi anlamda elinizden gelen her şeyi kullanmaktan korkmayacaksınız. Sizinle yola çıkmak isteyen kişiler bunu hem gönülden isteyecek hem de bu hırslı yanınızdan hafifçe çekinecekler. Elbette hırslı tavrınızı geri planda tutmanız gereken durumların da önünüze gelebileceğini belirten gök kubbe ılımlı yanınızı kullanmaktan kaçmamanız yönünde fısıldayacak size…

Doğru Kararı En Sonunda Almak İsteyeceksiniz

2021 yılında ikili ilişkiler konusunda sınandığını düşünen burçlardan birisi olacaksınız. Yaşadığınız ilişkiler birçok yönden sizi farklı düşüncelere itse de kalbinizi de dinlemeden geçmeyeceksiniz. Gökyüzü, ilişkiler konusunda zıtlaştığınız durumlar olsa da kendiniz için en doğru kararı verebileceğinizin altını çiziyor. Yalnızca siz de değil çevrenizde ilişki konusunda sorun yaşayan bazı arkadaşlarınıza da destek olacaksınız. Hem duygularınızı yenilemek istediğiniz hem de dış görünüşünüzle ilgilendiğiniz bir yıl sizi bekliyor.

İlişkisi olan bir Yengeç burcuysanız; Sevgilinizin de gelecek planlarında sizinle aynı fikirde olması aranızdaki bağı güçlendirecek.

Kalbi boş bir Yengeç burcuysanız; Hayatınızda daha önce yer edinmiş kişiler yeniden sizinle iletişim kurmak isteyebilir.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Üzerinizdeki yükleri atmışken, yatırım yapmaktan korkmayın.

Hareketsiz kalmak kilo almanıza sebep olabilir.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

2006'da ki görünüşünüze dönmek için büyük adımlar atacaksınız.

Hayalinizdeki evi bu aylar arasında alabileceksiniz.

2021'in Son Dört Ayında;

Değer verdiğiniz kişilerle uzun soluklu seyahatlerle çıkacaksınız.

Bu aylar arasında hırsınıza yenik düşüp pot kırmamaya özen gösterin.

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