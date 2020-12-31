1 ay içerisinde 5. kez mühürlendi! Ruhsatsız gazinoyu açıp eğlenmeye devam ediyorlar

Konya'da son 1 ay içerisinde 4 kez baskın düzenlenip, mühürlenen gazinonun tekrar açıldığını tespit eden polis, yapılan baskında 48 kişiye idari para cezası uyguladı. İş yeri sorumlusu Kadir S. hakkında da 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan ve bir aya içerisinde 4 baskın düzenlenip, mühürlenen gazinonun tekrar açılıp, faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, gece saatlerinde gazinoya baskın düzenledi.

Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen içeride eğlenen 48 kişiyi yakaladı. Gazinoda ayrıcı alkol sunumu ve canlı müzik yayını olduğu da tespit edildi. 48 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' maddelerinde idari para cezası kesildi. 12 çalışan hakkında da kimlik bildirimi yapmadıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu. İş yeri sorumlusu Kadir S. hakkında da 'mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.