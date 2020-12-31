1 Ocak bugün bakkal ve marketler açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Son dakika haberleri... Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında en çok merak edilen konulardan birisi de manav, fırın, kasap, bakkal ve marketlerin çalışma saatleri olarak öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar, çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için bu yerlerin 1 Ocak yılbaşında açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

1 OCAK BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Genelgede, merak edilen birçok detaya ilişkin bilgi verilirken 'Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak?' sorularına da açıklık getirildi. Bakanlığın genelgesine göre, manav, kasap, fırın, bakkal ve marketler, dört günlük kısıtlama süresince belirli saatlerde açık olacak.

İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri;