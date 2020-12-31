10 bin TL kazanan numaralar: Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi 10 bin TL ikramiye kazandıran numaralar - Bilet sorgulama

Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar çekiliş sonuçları açıklandı. Farklı kategorilerde yapılan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, öğle saatlerinde başladı ve ikramiye heyecanı gece saatlerine kadar devam edecek. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar hangileri oldu? Aşağıda, Milli Piyango 10 bin TL ikramiye kazandıran numaraların tamamı yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO 10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

İşte, bu kategoride yer alan Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar;