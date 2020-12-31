12 yıl 6 ay hapsi olan şahıs yakalandı!

Batman'da 'Kasten öldürme' suçundan aranan ve toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.



Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve toplam 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şahıs ceza evine gönderildi.