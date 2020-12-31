2 bin yıllık Roma dönemi köprüsü! Kesintisiz ulaşım sağlıyot

Kütahya'ya 54 Km uzaklıkta bulunan antik Roma dönemi kenti Aizonai'de bulunan tarihi Köprü 1700 yıldan beri ulaşımı sağlıyor. Asırlardır nice depremlere ve sel felaketlerine direnen ve ayakta kalan Roma Köprüsü Pentalos Çayı üzerine kemerli olarak yöreye özgü taşlarla inşa edilmiş.

Kütahya-Gediz Uşak Yolunda bulunan Aizoani Antik Kentindeki köprü zaman,zaman onarım görmüş,ancak ulaşım hizmetini kesintisiz yaklaşık 2 bin yıldan beri devam sürdürmektedir.

Konu hakkında bilgiler veren Müze Müdürü Arkeolog Metin Türktüzün: "Köprü kitabesinde M.S.157 yılında İmparator Hadrianus zamanında Penkalas nehri (Kocaçay) üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Aizanoi antik kentindeki Pankalas Nehri'nin 2 yakasına kurulan köprünün beş kemeri bulunmaktadır. Debisi çok yüksek olan Pankalas Nehri sürekli taşkınlara sebep olmakta ve insanların da ölmesine neden olmaktaydı. Bunu önlemek için Romalılar "Meter Steunene" alanının güney doğusuna bir baraj inşa ederler. Ancak yağışların çok olduğu ya da karların eridiği dönemlerde baraj yetersiz kalır. Bunun üzerine Romalılar diğer yapılardan taşlar devşirip baraj yapısını 4 metre daha yükseltir. Bu işlemden sonra su kente kontrollü olarak salınmaya başlanır ama gene de yetersizdir. Pankalas Nehri ıslah edilmelidir.6 metre yüksekliğinde zaman zaman 25 metreye varan genişlikte ıslah duvarları inşa edilir. Islah çalışmaları bittiğinde Pankalas nehri üzerinde taşımacılığın dahi yapıldığı hal alır. Islah duvarları ve rıhtımlar görülebilir vaziyettedir" dedi.



Kütahya Valisi Ali Çelik Aizonai'de bir incelemede bulunarak: "Aizoani antik kentini Dünyaya tanıtmak için 2021 yılında daha geniş ve etkin bir çalışma gerçekleştirmeyi planladık. Ören yerine karşılama üniteleri olarak restoran,kafe, dinlenme ve gezi alanları ,hediyelik eşya satış reyonları yapılacaktır" şeklinde konuştu.



Bilindiği gibi, Aizonai (Çavdarhisar) da, Dünyada ayakta kalabilen Zeus Tapınağı, Dünyanın ilk borsası,20 bin kişilik Anfitiatır, Stadyum,Gimnazyum, Tarihi Hamam ve Mozaikleri,Sütunlu Cadde gibi eserler bulunmaktadır.