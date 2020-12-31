2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar - Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar an itibariyle merak edildi. Bugün gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye verilecek. 14.30'da başlayacak olan canlı yayında yapılacak çekiliş ile birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Biletlerini alan vatandaşlar bir yandan geçtiğimiz yıllara ait olan büyük ikramiye numaralarını sorguluyor. Peki 2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Bu akşam yapılacak olan çekilişin ardından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle büyük ikramiye çıkan numaralar belli olacak…
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde geçen sene 80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi.