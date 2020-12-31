2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar - Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar an itibariyle merak edildi. Bugün gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye verilecek. 14.30'da başlayacak olan canlı yayında yapılacak çekiliş ile birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Biletlerini alan vatandaşlar bir yandan geçtiğimiz yıllara ait olan büyük ikramiye numaralarını sorguluyor. Peki 2018, 2019 ve 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? Geçen yıllarda büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

2018, 2019 VE 2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Bu akşam yapılacak olan çekilişin ardından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle büyük ikramiye çıkan numaralar belli olacak…