Google 2021 Yılbaşı Doodle’ı hatalı mı? “202 Yılbaşı” nedir, ne anlama gelir?

Tüm dünyada zorluklarla dolu bir seneyi geride bırakmanın sevinci yeni bir yıla başlamanın umudu yaşanırken Google da "202 yılbaşı" doodle'ı ile kullanıcılarına sürpriz yaptı. Neredeyse her özel günde günün anlam ve önemini yansıtan Doodle bu kez hatalı mı sorusuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, "202 Yılbaşı" nedir, ne anlama gelir? Google yılbaşı Doodle'ı hatalı mı? İşte merak edilen detaylar…

"202" YILBAŞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Google'ın yılbaşı doodle'ı kafaları karıştırdı. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motorunda 31 Aralık yani yılın son gününde milyonlarca kişi yeni bir seneye başlayacak olmanın sevincini yaşarken öte yandan "202 yılbaşı" ifadesinin bir anlamı olup olmadığını merak ediyor…