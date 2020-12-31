Google 2021 Yılbaşı Doodle’ı hatalı mı? “202 Yılbaşı” nedir, ne anlama gelir?

Tüm dünyada zorluklarla dolu bir seneyi geride bırakmanın sevinci yeni bir yıla başlamanın umudu yaşanırken Google da "202 yılbaşı" doodle'ı ile kullanıcılarına sürpriz yaptı. Neredeyse her özel günde günün anlam ve önemini yansıtan Doodle bu kez hatalı mı sorusuyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, "202 Yılbaşı" nedir, ne anlama gelir? Google yılbaşı Doodle'ı hatalı mı? İşte merak edilen detaylar…
"202" YILBAŞI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Google'ın yılbaşı doodle'ı kafaları karıştırdı. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motorunda 31 Aralık yani yılın son gününde milyonlarca kişi yeni bir seneye başlayacak olmanın sevincini yaşarken öte yandan "202 yılbaşı" ifadesinin bir anlamı olup olmadığını merak ediyor…
YILBAŞI NEDİR?
Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir.
Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.
Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.
"202" YILBAŞI NEDİR?
Bu konu özellikle sosyal medya üzerinden gündem olurken dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın bir hatası olduğu düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama veya bilgi ise bulunmuyor...