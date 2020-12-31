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ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

gölgesinde geçen bugün sona eriyor. Yakınlarından uzakta yılbaşı geçirecek olan milyonlar, resimli ve sözleri araştırıyor. Kısa, uzun, resimli ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. Seçeceğiniz resimli yılbaşı mesajı veya sözünü, istediğiniz mesajlaşma programı üzerinden sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, yakınlarınıza mutlu yıllar dilemek için en güzel uzun, kısa resimli yeni yıl mesajları ve sözleri... Yılbaşı mesajları ile !

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:55 ABONE OL
2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri
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2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri
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