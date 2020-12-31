Aile Üniversitesi eğitime başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği 'Aileler Üniversitede' projesi başladı. Projenin ilk dersini Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın verdi. Başkan Fatma Şahin, "Yönetilmeye muhtaç ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Aile müessesesini güçlü tutmak, olası krizlerde nelerin yapılması gerektiği konusunda ebeveynlere bilgi vermek ve deneyim kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projenin ilk dersinde ailelerin zor dönemlerde yapması gerekenler anlatıldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dijitalleşme, göç gibi yaşanan sosyolojik birtakım değişimler de ailenin sorun alanlarını değiştiriyor. Yönetilmeye muhtaç ciddi bir sorunla karşı karşıyayız, eğer yönetilmezse de büyük bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Aslında başlık bile her şeyi ifade ediyor. Çünkü bilinçli birey her şeyin başı. Burada bireyi bilinçlendirmek için eğitim şart, eğitici eğitimi şart" dedi.

"Zor Günde Aile" başlığıyla projenin ilk dersini veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küresel anlamda bir medeniyet krizinin yanı sıra pandeminin getirdiği bir başka krizin de olduğunu söyledi. Tarhan, "Krizler zincire benzer. Zincirin en kuvvetli halkası zincirin en zayıf halkasıdır. Bu zayıf halka da aile olarak görünüyor şu an küresel olarak. Bu iki kriz de aileye zarar verecek gibi görünüyor. Zayıf halkayı kuvvetlendirirsek krizin verdiği zararlara karşı da önlem almış oluruz" diye konuştu.