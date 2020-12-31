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yolunda araç takla attı! 1 kişi yaralandı

- karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:52 ABONE OL
Akçakale yolunda araç takla attı! 1 kişi yaralandı

Akçakale-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 43 ABR 304 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada Yaralanan Sürücü Olay yerine ulaşan Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralanan 35 yaşındaki Ali Çamdireg, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Akçakale yolunda araç takla attı! 1 kişi yaralandı
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