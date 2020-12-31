Alkol satışı yapan işyerleri denetledi

Şanlıurfa'nın Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatı üzerine hareket geçen Zabıta Müdürlüğü, 2020 yılının son gecesinde denetimlerini arttırdı.

Denetimler kapsamında kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerini gezen zabıta ekipleri, alkol satışı yapan büfeleri sahte içki konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaflara kısıtlama tedbirleri hatırlatılırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istenirken öte yandan iş yerlerinde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin saklanma koşullarını inceleyen ekipler, evrak denetimi yaptı.

Yılın bittiğini ancak koronavirüs salgınındaki tehlikenin sürdüğünü belirten Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Denetimler kapsamında kısıtlamadan muaf iş yerlerinin denetlendiğini dile getiren Gümüştaş, "2020 yılı bitiyor olsa da unutmamamız gereken en önemli konulardan biri de alınan pandemi tedbirlerine uymaktır. Çünkü koronavirüs tehlikesi devam ediyor, yaptığımız denetimlerde esnaflarımıza tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulunduk. Bu vesileyle 2021 yılının ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini dilerim." dedi.