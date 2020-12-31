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'de markete bomba atılması kamerada

'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırı sonrası markette yangın çıkarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:11 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:20 ABONE OL
Arnavutköy'de markete bomba atılması kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete EYP attı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu. Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Arnavutköy'de markete bomba atılması kamerada
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