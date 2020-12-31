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Attığı mesaj cinayet delili oldu

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Attığı mesaj cinayet delili oldu
Edirne'nin Uzunköpkü ilçesine bağlı Kavkazma Köyü'nde yaşayan Fatma Günay (61) geçen 22 Mayıs'ta ormanda ölü bulundu. Günay'ı mirası için öldürdüğü iddia edilen oğlu Aykut Günay (31) ile yardım etmekle suçlanan Jülide Aygün (54) ve Ercüment Aslan (33) hakkında açılan dava 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Günay'ın, Almanya'da yaşayan kız arkadaşı B.U.'ya annesini kastederek "Onun Anneler Günü'nü ormanda kutlayacağız" yazdığı mesaj delil kabul edildi. Davanın dünkü ilk duruşması ertelendi.
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Attığı mesaj cinayet delili oldu
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