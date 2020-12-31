Aylin Hoca gözyaşları ile uğurlandı

Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı. Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.



İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi Soğanlık Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için Maltepe 122 Evler Camii'ne getirildi. Cami içerisine tören pandemi önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabaları alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Ailesi gözyaşlarına boğuldu



Camiye gelen Sözer'in annesi Safiye ve babası Ayhan Sözer güçlükle ayakta durdu Baba Sözer "Kızım sana ne oldu böyle" diyerek gözyaşı döktü. Anne Safiye Sözer de ayakta durmakta güçlük çekti. Bu sırada Aylin Sözer'in oğlu 22 yaşındaki Arda Çapan, dedesinin koluna girdi. Aylin Sözer'in cenaze camideki törenin ardından Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





En ağır cezayı alması sağlayacağız



Cenazeye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kaymakam Meftun Dallı da katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından Sözer ailesi adına açıklama yapan Avukat Okan Göler "Bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafında katledilmiştir. Dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma devam etmektedir. Bizim tarafımızdan açıklama yapılmadığını sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Aile müsaade etmediği için başka bir açıklama olmayacak" dedi.