Aylin Sözer için gözyaşları sel oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız dün İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sözer için İstanbul'da görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, "Şiddetin her türlüsünü ama illa ki kadına ve çocuğa şiddeti tüm benliğimizle kınıyorum. Bu acı kaybımız, son günlerde sık sık gündeme gelen kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin tüm önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha açık biçimde hatırlatmakta. Bir öğrencimizin ifadesiyle elinde oyuncak kovası, kırmızı saçları, kırmızı gülüşüyle öğrencilerine hayat veren Aylin Hocamız her aklımıza geldiğinde içimizi ısıtacak ama hep yüreğimizde derin bir yara olarak kalacak" dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün de "Benim için Aylin yaşıyor. Güler yüzlü enerjisi, kahkahası, pozitif yaklaşımıyla girdiği her yeri aydınlatan bir hocamızdı. Ona layık bir projeyle şiddeti önlemenin yollarını arayan, ortaya koyan, erken çocukluk eğitim dönemini kapsayan bir proje ile adını sürdüreceğiz" diye konuştu. Bir öğrenci ise "O sadece hocam değil ablamdı" diye konuştu.Konuşmaların ardından Sözer için dua okunurken, çalışma arkadaşları gözyaşları döktü. Sözer'in odasına çalışma arkadaşları ve öğrenciler tarafından notlar asıldı, çiçekler bırakıldı. Öte yandan Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.Polisteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Akyıldız'ın cinayetin ardından Sözer'in banka hesabına girerek kendi kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı ancak bankanın miktar çok olduğu için Sözer'i aradığı, ulaşamayınca işlemi askıya aldığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Parayı euro'ya çevirip sana söylediğim kişiye teslim et" diye yazdığı, ancak öğrencisinin bunu kabul etmediği öğrenildi. Olay yerinde, zanlının cinayeti daha önce planladığı deliller elde edildi. Evde, üzerinde kan izi de olan yırtık muayene eldivenleri ile pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde ile birlikte Sözer'e ait bilezik, küpe ve yüzük çıktı.SABAH