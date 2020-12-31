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Baba oğul bir gün ara ile koronaya yenildi

’nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı ve oğlu bir gün ara ile Koronavirüs’e yenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:01 ABONE OL
Baba oğul bir gün ara ile koronaya yenildi

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Eski Anavatan Partisi İl Başkanı Süleyman Süzer(50), yaklaşık bir ay önce rahatsızlandı. KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde giden Süzer'e, yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Burada tedavi altına alınan Süzer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Süzer'in cenazesinin Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı Osman Süzer ve oğlu Süleyman Süzer bir gün ara ile Koronavirüs'e yenildi.

Başiskele İlçesinde oturan ve 25 gün önce Koronavirüs'e yakalanan iş adamı Osman Süzer(91)'de, oğlu Süleyman Süzer'den 1 gün sonra, tedavi gördüğü Gölcük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Osman Süzer'in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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Baba oğul bir gün ara ile koronaya yenildi
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