Babaannesini yağmaladı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Sultangazi'de 85 yaşındaki E.Ö, diğer torunu C.Ö ile birlikte kahvaltı ettiği esnada şüpheli torun B.Ö babaannesinin evine geldi. 35 yaşındaki B.Ö, telefonunu C.Ö'ye vererek şarja takmasını istedi. C.Ö'nün telefonu şarja takmak için diğer odaya gittiği sırada genç adam, babaannesine saldırmaya başladı.

ALTIN BİLEZİKLERİ KERPETENLE KESİP ALDI



Babaannesine saldıran adam, yaşlı kadının kolundaki yaklaşık 10 bin TL değerindeki altın bilezikleri üzerinde bulundurduğu kerpetenle kesti. Yaşlı kadın torununa engel olmak istediği sırada, 35 yaşındaki B.Ö, babaannesinin sol el baş parmağını kerpetenle kesti. Bunun üzerine B.Ö, babaannesinin altın bileziklerini de alarak evden hızla uzaklaştı. Diğer odadan babaannesinin çığlıklarını duyarak odaya gelen C.Ö, evden kaçıp giden saldırgan adamı yakalayamadı. 80 yaşındaki E.Ö, kendisini yağmalayan torunu B.Ö'den şikayetçi oldu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Yaşlı kadının şikayeti sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sonunda babaannesini yağmalayan genç adam hakkında 'Konutta Silahlı Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede yer alan şüpheli torun B.Ö, alınan ifadesinde babaannesinin evine gittiğini, kendisinden 20 TL para istediğini, vermeyince evden ayrıldığını, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olay günü evde bulunan diğer torun C.Ö ise ifadesinde diğer odada olduğu esnada babaannesinin çığlıklarını duyduğunu, koşup odaya geldiğinde şüpheli B.Ö'nün hızla kapıdan çıkıp kaçtığını söyledi. Olaydaki söz konusu kerpeteni, şüphelinin evde bırakması sonucu kendisinin polise teslim ettiğini belirtti. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.