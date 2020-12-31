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Baraja düşen araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti

'da kontrolden çıkarak baraja düşen otomobil alev alev aldı. Otomobil içinde bulunan Süleyman Sarı yanarak hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:12 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:19 ABONE OL
Baraja düşen araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
Kaza, Finike -Elmalı karayolu Yalnız Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Mavikent Mahallesi'nde seri işçiliği yapan Süleyman Sarı (30), işi bittikten sonra Elmalı ilçesi Düdenköy Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. Sarı'nın kullandığı plakası belirlenemeyen araç Finike Yalnız Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Kapıçay Barajı'na düştü. Bir anda alev alan otomobil içinde bulunan Süleyman Sarı yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Baraja düşen araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
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